Олимпийский чемпион Тихонов: буду делать биатлон в Турции бесплатно

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не будет получать деньги за работу с Федерацией лыжных видов спорта Турции.

«Задача — сделать биатлон в Турции. Добиться того же, чего я добивался в биатлоне в России как спортсмен и президент.

Реально ли это? У меня по жизни все реально. Работать буду на общественных началах. Я самодостаточный человек и еду не зарабатывать, а делать дело», – приводит слова олимпийского чемпиона ТАСС.

74-летний специалист в прошлом возглавлял Союз биатлонистов России (СБР), был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Александр Тихонов отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.