Роналду установил три рекорда за матч Португалия — Катар

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд по количеству стран, которым он забивал в международных матчах, сообщается на странице «Манчестер Юнайтед» в Twitter.

Форвард отличился в товарищеском матче против команды Катара, который завершился со счетом 3:0 в пользу португальцев. Эта сборная стала 46-й, кому футболист забивал.

No player has scored more international goals (112).

No player has scored against more nations (46).@Cristiano pic.twitter.com/TjaFfwec9P — Manchester United (@ManUtd) October 9, 2021

Также нападающий обновил собственный мировой рекорд по количеству голов за сборную. Теперь в его активе 112 забитых мячей в 181 матче.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, взял серебро Евро-2004 и бронзу первенства континента 2012 года, а также стал победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по количеству матчей, проведенных за европейские национальные команды.