Мишин о рекорде Туктамышевой: совершенству нет предела

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал победу Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на турнире в Финляндии, передает Sport24.

«Елизавета превзошла свой же рекорд на 0,99. Можно было бы назвать сегодняшнее катание идеальным, но совершенству нет предела. Это чистая правда. Мне особенно понравилась, что она была очень женственная», — сказал Мишин.

За свой прокат спортсменка получила 81,53 балла. Россиянка выполнила тройной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп и тройной флип.

Второе место заняла Алена Косторная (78,61), замкнула тройку Камила Валиева (74,93).

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме, и стала победительницей этапа Гран-при в Москве.