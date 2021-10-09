Боярский назвал беспомощной игру сборной России

Народный артист РСФСР Михаил Боярский раскритиковал игру сборной России в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Это не игра, это мучение, какой-то автогол, и все, больше ничего хорошего в этом матче не было. Сборная как была беспомощной, такой и осталась. Карпину тоже это не нравится. Стыдно за эту команду», — цитирует Боярского «Матч ТВ».

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее певец Юрий Лоза назвал позором игру сборной России.