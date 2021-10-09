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Журналист рассказал, как Загитова требовала удалить ее фото с матча КХЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Журналист «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, снятые во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

По словам Имамова, спортсменка попала в кадр, когда фотографы снимали реакцию трибун на заброшенные шайбы, при этом журналисты не хотели фотографировать именно фигуристку.

«Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съемку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съемки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда», — написал Имамов в Telegram-канале.

Журналист отметил, что никто не был против удалить снимки, однако его удивила реакция Загитовой.

«Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза «Я вас засужу, у меня такие связи!» была уместна в этой истории?» – написал Имамов.

Ранее блогер Даня Милохин, который выступает в проекте «Ледниковый период» в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, намекнул на разлад в отношениях своей партнерши с Загитовой.

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