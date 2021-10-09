В Госдуме назвали вялой игру сборной России в матче со Словакией

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о победе сборной России над командой Словакии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Впечатления от игры не очень хорошие. Весь второй тайм я ждал, когда уже закончится матч. Откровенно говоря, мы вчера чудом отскочили. Наша сборная выглядела вяло. Большое спасибо словакам, что простили нас в нескольких моментах», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Парламентарий отметил игру вратаря национальной команды Матвея Сафонова. Депутат заявил, что у сборной России будет мало шансов в матче против хорватов, если команда покажет такую же игру.

«Не знаю, что может произойти с нашей сборной за месяц, чтобы мы сильно прибавили в классе. Надеюсь, у Карпина найдется джокер в рукаве. Результат хороший, а игра оставляет желать лучшего», — добавил Свищев.

Встреча между сборными России и Словакии, которая прошла в Казани 9 октября, завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Валерия Карпина. Единственный мяч на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Словакия с девятью баллами располагается на четвертой строчке.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов назвал своеобразной игру сборной России.