Ургант предложил Бузовой коньяк в честь дня рождения Губерниева

Телеведущий Иван Ургант пошутил о конфликте певицы Ольги Бузовой с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«На этой неделе же был самый главный праздник — день рождения у Губерниева. Я предлагаю по коньячку!» — сказал ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Спасибо, Вань, давай!» — ответила Бузова.

Конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее комментатор отреагировал на футболку Бузовой с надписью «Где мой коньяк», в которой она вышла на репетиции выступления на конкурсе «Новая волна».