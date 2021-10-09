Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до шести 11:03
Кузяев заявил, что сборной России повезло в матче со Словакией 10:59
В трех регионах России остановили полеты в малые аэропорты 10:53
В Находке задержали студента за осквернение Вечного огня 10:49
Число погибших после отравления алкоголем в Оренбургской области возросло до 26 10:35
Нарколог рассказал, какая доза алкоголя безопасна для здоровья 10:33
Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку слушаний в суде 10:18
Госпитализированного с COVID-19 актера Гаркалина подключили к ЭКМО 10:12
Тренер Рахимов сравнил сборную России с аутсайдерами 10:10
Полицейские рассказали, как задерживали избивавших пассажира в метро 10:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Ургант предложил Бузовой коньяк в честь дня рождения Губерниева

close
100%
@vecherniy_urgant/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант пошутил о конфликте певицы Ольги Бузовой с комментатором Дмитрием Губерниевым.

«На этой неделе же был самый главный праздник — день рождения у Губерниева. Я предлагаю по коньячку!» — сказал ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Спасибо, Вань, давай!» — ответила Бузова.

Конфликт между Губерниевым и Бузовой произошел во время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Певица посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее комментатор отреагировал на футболку Бузовой с надписью «Где мой коньяк», в которой она вышла на репетиции выступления на конкурсе «Новая волна».

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Число погибших после отравления алкоголем в Оренбургской области возросло до 26
«Делают вид, что расстреливают друг друга»
Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»
Что известно об эксперименте с врачебными зарплатами
Ъ: правительство подготовило реформу начисления зарплат медикам
В трех регионах России остановили полеты в малые аэропорты
ТАСС: в МВД России обсуждают варианты изменения процедуры техосмотра
В Москве ожидается переменная облачность и до +13°С
Виктория Нуланд 11 октября приедет в Москву на переговоры
Новости и материалы
Число жертв обрушения жилого дома в Батуми возросло до шести
Кузяев заявил, что сборной России повезло в матче со Словакией
В Находке задержали студента за осквернение Вечного огня
Нарколог рассказал, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
Саакашвили пожаловался международному сообществу на отсрочку слушаний в суде
Госпитализированного с COVID-19 актера Гаркалина подключили к ЭКМО
Тренер Рахимов сравнил сборную России с аутсайдерами
Полицейские рассказали, как задерживали избивавших пассажира в метро
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
Макаров покинул расположение сборной России из-за травмы
Певец Александр Серов экстренно госпитализирован
Дебютант сборной Словакии считает незаслуженным поражение от России
Школы встревожились из-за опасных игр среди детей по сериалу «Игра в кальмара»
Кинолог развеял миф об обязательной прогулке с собакой рано утром
Министр спорта Татарстана назвал своеобразной игру сборной России
В монастыре в Переславле-Залесском начали «готовиться к концу света»
По факту обрушения дома в Батуми задержаны три человека
Шкриньяр объяснил свой автогол в матче с Россией
Все новости
«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»
Как украинские гастарбайтеры живут в Польше
Военные, НЛО и олигархи: что могло быть причиной сбоя в Facebook
Самые невероятные теории об отключении Facebook
Как подобрать зимние шины для автомобиля
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе зимних покрышек
Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком
МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре
Как приготовить идеальный бефстроганов
История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни
От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram
Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram
Победа на везении: сборная России отцепила конкурента
«Средний срок жизни на улице — пять-семь лет»
Как пандемия осложнила положение бездомных, которые не могут привиться от COVID-19
Конвейер Volkswagen в Калуге встал из-за нехватки полупроводников
В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid
«Мы вступали в другой ЕС». Почему Варшава устроила бунт против Брюсселя
В Европарламенте оценили польский закон о верховенстве конституции над законами ЕС
«Смелый журналист», «спорная премия» и «Иудины сребреники»
Кто и как отреагировал на вручение Нобелевской премии главреду «Новой газеты»
«Граждане отлучены от этого процесса». Что не так с капитальным ремонтом
В правительстве разрешили пересматривать стоимость контрактов на капремонт домов
Все из-за селфи: почему 20-летние девушки колют ботокс
Врачи рассказали, зачем молодым нужны инъекционные процедуры
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях