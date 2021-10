В «Вашингтоне» рассказали о травме Овечкина

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил повреждение в первом периоде предсезонного матча с «Филадельфией Флайерз».

Как сообщает пресс-служба «Вашингтона» в Twitter, у россиянина повреждение нижней части тела.

Овечкин не смог доиграть матч, получив повреждение в одном из эпизодов. Он попытался применить силовой прием к форварду Тревису Конечны, после чего упал на лед. Больше на льду он не появлялся.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Овечкин принял участие в 45 матчах, в которых набрал 42 (24+18) очков. В Кубке Стэнли он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи в пяти встречах.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФХР) в своем Twitter объявила первую тройку хоккеистов, которые сыграют за сборную России на Олимпиаде 2022 года, которая пройдет в Пекине.

За российскую команду сыграют вратарь Андрей Василевский из клуба «Тамба-Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров, который также представляет «Тампу» и Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз». Полный состав сборной России будет объявлен позднее.

