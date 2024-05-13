Врач рассказал, как восстановить режим сна после праздников

После праздников у многих людей сбит режим сна. Чтобы его восстановить, важно соблюдать несколько правил. В том числе необходимо засыпать при правильных условиях: в помещении должно быть прохладно, около 15-19 градусов, а влажность воздуха должна составлять 50-60%. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог медицинской компании СберЗдоровье Максим Панков.

«Чтобы восстановить режим сна, следует постепенно сдвигать время засыпания и пробуждения – хотя бы на 15-30 минут в день – и таким образом довести до нужного режима с разницей пробуждения не более 2 часов в будни/выходные. При этом важно спать достаточное количество часов – для взрослых это обычно 7-8 часов. Желательно избегать дневного сна, так как он может помешать заснуть вечером. Рекомендуется находиться в кровати, только когда собираетесь спать — это позволит мозгу закрепить ассоциацию с засыпанием. Также важно сбалансированно питаться и регулярно заниматься умеренной физической активностью», – объяснил невролог.

Кроме того, важно обеспечить полную темноту и тишину во время ночного отдыха. Место для сна должно быть комфортным. Также стоит избегать употребления кофеина, алкоголя, особенно во второй половине дня.

«Если в течение 1-2 недель не удалось самостоятельно восстановить режим сна, следует обратиться к специалисту. Из-за нарушенного режима сна можно столкнуться с бессонницей, трудностями в соблюдении режима труда и отдыха, а также с возникновением заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Кроме того, нарушенный режим сна негативно влияет на концентрацию внимания, память, а также может стать причиной подавленного настроения, чувства тревоги и даже депрессивного расстройства», – рассказал врач.

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