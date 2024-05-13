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Бизнес в России принес Raiffeisen рекордные доходы

FT: Россия и Белоруссия могут обеспечить почти 70% прибыли Raiffeisen в 2024 году

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Алексей Даничев/РИА Новости

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) в последние годы получала значительную часть своей прибыли из российского подразделения. Как сообщает Financial Times, за последние три года дочерний Райффайзенбанк принес материнской компании больше дохода, чем все остальные ее филиалы по всему миру вместе взятые.

По прогнозам газеты, в 2024 году российское и белорусское подразделения RBI суммарно обеспечат группе около €1,2 млрд чистой прибыли, что составит 69% от общего чистого дохода. Для сравнения, совокупный чистый доход других филиалов Raiffeisen оценивается аналитиками Citigroup лишь в €500 млн.

Сама группа сообщила 31 января, что чистая прибыль ее российского бизнеса по итогам прошлого года снизилась на 35%, до €1,3 млрд по сравнению с €2,05 млрд в 2022 году. Чистый процентный доход Райффайзенбанка также упал на 8%, до €1,4 млрд. Банк работает в России с 1996 года, уточнило издание.

В марте 2022 года RBI начала оценивать варианты будущего российского бизнеса, включая потенциальный выход из Райффайзенбанка. Позже поступили предложения о покупке «дочки», однако сам банк выражал намерение продолжить работу в РФ вне зависимости от решения австрийской группы.

До этого стало известно, что российские активы принесли UniCredit рекордную прибыль.

Ранее Raiffeisen Bank отменил сделку для вывода капитала из России.

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