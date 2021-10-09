Глава РФС Дюков заявил, что Дзюба мог бы помочь сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментируя победу сборной России над Словакией (1:0), заявил, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба может помочь сборной России по футболу в матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Дзюба? Он посчитал, что не может помочь сборной, главный тренер считал по-другому, поэтому пригласил. Артем набрал хорошую форму, мог бы помочь команде», — приводит слова главы РФС ТАСС.

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Футболист мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, кто его порадовал в матче Россия — Словакия.