Глава РПЛ похвалил Карпина после победы над Словакией

Исполняющий обязанности президента Российской премьер лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился мнением о победе сборной России над Словакией (1:0) в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«Впечатление прекрасное — есть и результат в виде трех очков. Есть объективные причины, почему не смогли хорошо сыграть. Имею в виду травмы, и не пошла игра. Очень здорово провел все замены Карпин. Он убрал тех, у кого не пошла игра. Это сильная работа тренера», — приводит слова главы РПЛ «Матч ТВ».

На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.

В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Отборочный матч к ЧМ-2022

Россия — Словакия — 1:0

Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).

Ранее Валерий Карпин прокомментировал победу над национальной командой Словакии.