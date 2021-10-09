Карпин назвал лучшего игрока матча со Словакией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру вратаря Матвея Сафонова в матче с командой Словакии в седьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.
«Сафонов спас в нескольких моментах. Был лучшим игроком матча. К сожалению, для нас. Если голкиперу приходится быть лучшим игроком матча, это плохо для твоей команды. Он сделал свою работу на 100%», — сказал специалист на пресс-конференции.
Этот матч стал четвертым для 22-летнего вратаря «Краснодара» в футболке национальной команды. Сафонов отразил пять ударов во время игры и не пропустил ни одного мяча.
Встреча завершилась со счетом 1:0.
На 24 минуте мяч в собственные ворота отправил Милан Шкриньяр.
Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в своей отборочной группе, набрав 16 баллов. Россияне уступают Хорватии лишь по дополнительным показателям.
В следующем матче Россия сыграет против Словении. Матч, который состоится в Мариборе, пройдет 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Футбол. Отборочный матч к ЧМ-2022
Россия — Словакия — 1:0
Гол: 1:0 — Шкриньяр, 24 (АГ).
Ранее тренер сборной Словакии Стефан Таркович высказался о поражении от национальной команды России.