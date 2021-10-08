В Госдуме предложили провести товарищеский матч между сборными России и Украины

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил провести товарищеский футбольный матч между сборными России и Украины, передает «Спорт-Экспресс».

«Хотел бы предложить товарищеский матч сборной России и Украины. В середине декабря РПЛ и УПЛ уходят на зимнюю паузу. Можно провести такой матч под эгидой дружбы и объединения народов», — сказал Милонов.

Также Милонов отметил, что встречу можно провести на нейтральной территории.

«Украинские ребята играют неплохо, это будет настоящая спортивная битва, какая и должна быть между нашими людьми», — добавил Милонов.

Напомним, Россия и Украина встречались в рамках отбора к Евро-2000. В Киеве победила украинская команда (3:2), а в Москве была зафиксирована ничья (1:1).

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