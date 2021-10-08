Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборочном матче к ЧЕ-2023

Молодежная сборная России обыграла сверстников из Северной Ирландии в отборочном матче к чемпионату Европы 2023 года.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе российской команды забил Данила Прохин.

В своей отборочной группе россияне занимают второе место, набрав шесть очков. Северная Ирландия располагается на пятой строчке, имея в активе три балла.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Литвой. Встреча состоится 12 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Северная Ирландия померится силами с Испанией. Команды выйдут на поле 12 октября в 21.45 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Молодежный чемпионат Европы. Отборочный турнир.

Россия — Северная Ирландия — 1:0

Гол: 1:0 — Прохин, 16.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от отборочного матча к чемпионату мира по футболу между национальными сборными России и Словакии.