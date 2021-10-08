Президент «Барселоны» надеялся, что Месси согласится выступать за клуб бесплатно

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что нападающий Лионель Месси согласится играть за команду бесплатно.

«Я надеялся, что в последний момент Месси скажет, что согласен играть бесплатно. Думаю, что Ла Лига бы согласилась на это. Но мы не можем просить об этом футболиста настолько высокого уровня», — приводит слова Лапорты Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Лапорта рассказал о причинах, помешавших продлить контракт с Мессии.