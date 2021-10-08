Жена Карпина рассказала, зачем она спела песню «Валера» на фоне мечети

Дарья Карпина, жена тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала, почему спела песню «Валера» на фоне мечети перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года против Словакии, который пройдет в Казани, передает «РБ Спорт».

«Мы просто гуляли с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне мечети. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали главный символ Казани», — сказала Дарья.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Завершит календарный год российская команда матчами против Кипра и Хорватии.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о желании завести еще одного ребенка.

52-летний специалист упомянул об этом в поздравительном посте, посвященному дню рождения его супруги Дарьи Карпиной.