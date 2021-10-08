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Жена Карпина рассказала, зачем она спела песню «Валера» на фоне мечети

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Официальный сайт «Матч ТВ»

Дарья Карпина, жена тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, рассказала, почему спела песню «Валера» на фоне мечети перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года против Словакии, который пройдет в Казани, передает «РБ Спорт».

«Мы просто гуляли с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне мечети. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали главный символ Казани», — сказала Дарья.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией. Завершит календарный год российская команда матчами против Кипра и Хорватии.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о желании завести еще одного ребенка.

52-летний специалист упомянул об этом в поздравительном посте, посвященному дню рождения его супруги Дарьи Карпиной.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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