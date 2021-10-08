Пономарев: в сборной России бить некому, бегать и отрабатывать некому

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев, говоря о предстоящем матче сборной России против Словакии в отборе к ЧМ-2022, заявил о проблемах в качестве состава национальной команды. Слова Пономарева передает Rusfootball.

«Прострелы делать некому, и на Дзюбу сейчас играть уже не получится. Хотя он был находкой в свое время, поэтому тактика команды и строилась на нем. А сейчас я не знаю, что за тактику выберет Карпин. Издали бить некому, бегать по полю и отрабатывать некому. В сборной сейчас не на кого положить глаз», — считает Пономарев.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у сборной России есть кадровые проблемы из-за травм.