Вице-спикер Совета Федерации — о Крыме как части Украины: УЕФА по уши влезает в политику

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поделился мнением о включении Крыма в состав Украины во время презентации чемпионата Европы — 2024 со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Плохая история. УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Уверен, последствия будут, и далеко не из разряда лучших», — написал вице-спикер в Facebook.

Ранее сообщалось, что во время презентации УЕФА логотипа чемпионата-2024 появилась карта, на которой Крым был изображен как территория Украины.

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. В логотипе турнира сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где состоится финальный матч.

На право принять Евро-2024 претендовала также Турция, но Германия набрала большее количество голосов. В турнире, который пройдет в десяти немецких городах, примут участие 24 сборные, из них автоматически квалифицировалась на правах хозяев Германия. Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, финального этапа — в декабре 2023 года.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.