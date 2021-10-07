Источник: «Локомотив» уволил Николича из-за конспектов

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник требовал от бывшего главного тренера «железнодорожников» Марко Николича конспектировать каждое занятие в заметках. Это стало главной причиной конфликта между сербом и немцем, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника портала, Николич отказался и заявил, что не готов делиться своими разработками и персональной методикой тренировок, что серьезно не понравилось немцу. Поэтому функционер убрал тренера при первой же возможности.

Также в качестве причины разногласий между тренером и руководителем говорится о том, что наставнику навязывался контроль со стороны нового мексиканского врача, который сам решал, кого можно и нельзя выпускать на поле.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» предлагал Марко Николичу остаться, но уволить его помощников.

Серб возглавил «Локомотив» в 2020 году, сменив на посту Юрия Семина. Под руководством тренера команда выиграла Кубок России, а также серебряные и бронзовые награды РПЛ.

После десяти туров чемпионата России «Локомотив», набравший 17 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства страны.