Игрок сборной Италии Кьеза раскритиковал российского арбитра Карасева

Форвард сборной Италии Федерико Кьеза после поражения от национальной команды Испании (1:2) в полуфинале Лиги наций выразил недовольство судейством российской бригадой арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Напомним, на 42-й минуте российский судья удалил капитана итальянцев Леонардо Бонуччи за вторую желтую карточку.

«Думаю, что удаление Бонуччи было очень жестким наказанием, потому что я никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной желтой карточки за несогласие с судьей.

Бонуччи был капитаном, а судья допустил ошибку, потому что испанский футболист просто поскользнулся. Капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Я никогда не видел двух столь неочевидных желтых карточек на таком уровне», — приводит слова хавбека RAI Sport.

В составе испанской команды отличился Ферран Торрес, который оформил дубль. За итальянцев мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Лига наций. 1/2 финала

Италия — Испания — 1:2

Голы: 0:1 — Торрес, 17; 0:2 — Торрес, 45; 1:2 — Пеллегрини, 83.

Ранее сообщалось, что сборная Италии проиграла впервые за три года.