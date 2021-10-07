Игрок «Ростова» вызван в сборную России вместо травмированного Глушакова

Хавбек «Ростова» Данил Глебов получил вызов в сборную России. Он заменит в команде Дениса полузащитника подмосковных «Химок» Глушакова, покинувшего расположение сборной из-за повреждения.

«После того как стало понятно, что Глушаков не сможет помочь национальной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к футболистам сборной, по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным», — цитирует наставника пресс-служба сборной России.

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин рассказал, почему хавбек Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.