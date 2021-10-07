Три клуба АПЛ тратят на зарплату игроков меньше, чем зарабатывает Роналду

Форварду «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду платят больше, чем целым составам трех клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает The Sun.

«Брентфорд», «Лидс» и «Норвич» тратят менее £25 млн (€ 29 млн) в год на зарплату футболистов. Португалец получает в «МЮ» £24,9 млн (€ 29,3 млн).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обошел Лионеля Месси в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира.

После перехода португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» его годовой доход составил почти €107 млн с учетом личных спонсорских контрактов в рамках данного трансфера. Это позволило ему обойти в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков мира, опубликованному Forbes, аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси (€94 млн).

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.