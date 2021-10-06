Карпин признался, что ему нужен Дзюба в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отказе форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

«Нужен ли мне Дзюба в сборной? Да. Расстроен ли я, что он не приедет? Нет», — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отказ форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.