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Канчельскис: Дзюба банально отмазался от вызова в сборную

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Reuters

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отказ форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отбора чемпионата мира — 2022.

«В последних матчах Дзюба выглядел очень здорово. Артем действительно один из лучших футболистов лиги за последний месяц.

Естественно, любой футбольный человек видит, что Дзюба в хорошей форме и не поехал в национальную команду из-за обиды. Он лукавит. Если бы его вызвали на первый сбор, то сейчас бы он 100% был в составе сборной.

Но невызов ударил по его самолюбию, и Артем стал вешать Карпину лапшу на уши. Он банально отмазался от вызова в национальную команду, сказав, мол, ребята, идите-ка вы все подальше, я сейчас в плохой форме. Очевидно, это очень сильная обида», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира — 2022.

Форвард мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также Дзюба подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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