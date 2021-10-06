Карпин рассказал о жировой прослойке игроков сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что футболисты приехали в расположение национальной команды с меньшей жировой прослойкой. Слова специалиста передает «Р-Спорт».

«Абсолютно все выполняли наши рекомендации, все приехали с меньшей жировой прослойкой. Джикия, например, вес сбросил», – сказал Карпин.

Напомним, во время сентябрьских матчей сборной России Валерий Карпин заявил, что запретил игрокам употреблять сахар.

Ранее Валерий Карпин после тренировки национальной команды ответил на вопросы журналистов о важности октябрьских матчей и перелетах команды.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.