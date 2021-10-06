Смолов прокомментировал отказ Дзюбы от сборной

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, говоря об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от игры за национальную команду в октябрьских матчах квалификации к ЧМ-2022, заявил, что никак не относится к этой ситуации. Слова Смолова передает «Чемпионат».

«Я не считаю, что в «Локомотиве» у меня неудачная серия. А в сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как все игроки. Есть задача, все рады друг друга видеть. Усталости нет. С физической формой все хорошо. Дзюба отказался ехать в сборную? Я к этому никак не отношусь. Я Артем Дзюба? Я здесь. Хочется, чтобы сборная была в сильнейшем составе, но не мне решать, это было решение Дзюбы. Я никак к этому не отношусь. Нет мысли, стала ли сборная слабее, – сказал Смолов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не видел смысла уговаривать Артема Дзюбу помочь команде в октябрьских отборочных матчах.

Напомним, что 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.