Петр Ян обратился к болельщикам перед боем за титул UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян через Instagram UFC Russia обратился к болельщикам в преддверии поединка за временный пояс организации с Кори Сэндхагеном.

«Хочу сказать огромное спасибо своим болельщикам из России и вообще по всему миру за поддержку. Чувствую, вижу, читаю. Я вас не подведу», – сказал Ян.

Бой Яна и Сэндхагена состоится 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Ян должен был провести бой за пояс чемпиона полулегкого веса с Алджамейном Стерлингом в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267. Однако соперник россиянина принял решение сняться с поединка.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде, — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.

Ранее боец Стерлинг назвал Яна «недоумком».