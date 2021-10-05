Паралимпиец Гнездилов: церемония открытия Игр была мучением

Легкоатлет Денис Гнездилов, ставший чемпионом Паралимпийских игр — 2020 в Токио в толкании ядра с мировым рекордом, признался, что его очень утомила церемония открытия Игр. По его словам, это не только то, что происходит непосредственно в чаше стадиона.

«Я был на церемонии открытия, и это было мучение. Девять часов мы стояли на ногах, одетые в форму – а была жара, духота. Конечно, когда мы уже дошли до стадиона, там была эйфория, совершенно другая атмосфера. Круто, весело, и меня заряжало это: вот он я, на открытии Паралимпийских игр.

После в Токио продолжались тренировки, потом были соревнования. И каждому спортсмену в течение 24 часов после старта надо было уехать. Волей-неволей в этот же день в два часа ночи я уже был в аэропорту. Такие правила были из-за ковидных ограничений», - сказал Гнездилов «Газете.Ru».

Спортсмен также высказался о жалобах, которые многие атлеты высказывали относительно организации их быта. Гнездилов заметил, что лично его ничего не смутило.

«Меня все устроило, все нормально было. Все как-то по-новому. Конечно, были картонные кровати эти – что ж, тоже что-то новое надо было попробовать. Стены из гипсокартона. Нормально, экологично для японцев – и для меня, наверное, тоже было. Так что я ни капли ни о чем не сожалею», - подчеркнул Гнездилов.

Ранее сообщалось, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль.