Баринов о смене тренера в «Локомотиве»: это похоже на слив клуба, команду пытаются закопать

Народный артист России Валерий Баринов, говоря о возможной отставке главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича, заявил, что московскую команду «пытаются закопать». Слова Николича передает «Спорт-Экспресс».

«Николич уйдет — а кто придет? Это ненормально. Я не поклонник Николича, я всегда переживал за другого тренера. Но в клубе происходят какие-то непонятные игры. Это похоже на слив клуба. Скоро будем вспоминать «Локомотив» как «Торпедо»! Команду пытаются закопать», — сказал Баринов.

Ранее экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала руководство «железнодорожников» после сообщений о возможном уходе Марко Николича.

Встреча тренера с главой совета директоров «Локомотива» Александром Плутником состоялась 4 октября и продлилась 15 минут. На ней стороны обговорили детали предстоящего ухода тренера из команды.

Сообщается, что сербский специалист получил компенсацию в размере €3 млн.