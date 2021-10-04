Экс-игрок «Фиорентины» раскритиковал Кокорина

Бывший хавбек итальянской «Фиорентины» Массимо Орландо высказался об игре российского легионера «фиалок» Александра Кокорина.

«Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он мне совсем не кажется футболистом», — приводит слова Орландо Viola News.

Напомним, в матче седьмого тура Серии А «Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» со счетом 1:2.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин появился на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что два футболиста зарабатывают больше Александра Кокорина в «Фиорентине».