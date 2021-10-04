Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Байден предложил Конгрессу США поднять потолок госдолга 19:32
Суд подтвердил законность предписания ФАС в отношении Tele2 19:29
На Украине заявили, что из-за Саакашвили между Киевом и Тбилиси может возникнуть... 19:19
Зритель выбежал на сцену на встрече с Хабибом 19:18
В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой 19:15
Захарова станцевала бачату в красном костюме 19:12
В Екатеринбурге умер авторитет Миша Черт 19:09
Стало известно, когда Великобритания откажется от газа 19:07
В Германии появилась парковка «гей-френдли» 19:01
Заработал второй туалет в российском сегменте МКС 18:56
Бесплатная ставка 1000 р.

Арина Аверина рассказала, почему они с сестрой хотели завершить карьеру

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российская художественная гимнастка Арина Аверина после завоевания серебряной медали в индивидуальном многоборье на международном турнире в Москве Olympico Cup-2021 рассказала, почему они с сестрой Диной задумывались о завершении карьеры.

«Были страхи, что дальше будут засуживать. В первую очередь, мы хотели завершить карьеру из-за того, что боялись продолжения такого судейства. Это была одна из главных причин. Но Ирина Александровна нас переубедила. Мы ей очень благодарны за это», — приводит слова гимнастки Sport24.

Для сестер Авериных столичный турнир стал первым стартом после Олимпийских игр — 2020. Дина на в Токио взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина победила на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мало иметь ракету, нужны средства разведки и целеуказания»
Что может остановить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон»
«Украина не поможет»: что ждет Саакашвили в Грузии
Эксперты оценили шансы на освобождение Саакашвили из тюрьмы
«Кидался на сотрудников колонии»: что известно о предполагаемом убийце студенток в Гае
Бывший сокамерник задержанного за убийство в Гае рассказал о его характере
Первую нитку «Северного потока — 2» начали заполнять газом
Журналиста Можейко допросили в качестве подозреваемого
Заработал второй туалет в российском сегменте МКС
Детский омбудсмен Татарстана призвала «изъять со всех сайтов» записи шоу ТНТ с поцелуем мужчин
Новости и материалы
Байден предложил Конгрессу США поднять потолок госдолга
Суд подтвердил законность предписания ФАС в отношении Tele2
На Украине заявили, что из-за Саакашвили между Киевом и Тбилиси может возникнуть конфликт
Зритель выбежал на сцену на встрече с Хабибом
В работе Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой
Захарова станцевала бачату в красном костюме
В Екатеринбурге умер авторитет Миша Черт
Стало известно, когда Великобритания откажется от газа
В Германии появилась парковка «гей-френдли»
Продажи парфюма Бритни Спирс подскочили на 344%
Газ в Европе начал дешеветь на фоне сообщений о заполнении газом «Северного потока — 2»
Обезвредивший стрелявшего в пермском вузе полицейский стал лауреатом премии
Энергорынку Европы предложили новую реформу
Болельщик «Ахмата» рассказал, из-за чего фанат «Спартака» был избит в Грозном
Крупнейшие города Италии после выборов отходят левым
В офисе Зеленского прокомментировали расследование о его офшорах
Журналист рассказал о том, как ему нахамила сестра Елизаветы II
Родственники обвинили хирурга в смерти академика Железняка
Все новости
«Видим очевидный рост заболеваемости»
Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в российских регионах
«Затягивая петлю вокруг Европы». Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Стоимость акций «Газпрома» преодолела рекорд 2008 года
Александр Цыпкин
«Проект Колотушкин, или Ковчег для белых»: продолжение «Идеального Че»
Александр Цыпкин эксклюзивно публикует в «Газете.Ru» отрывок из будущей книги
Сон и пармезан: как остановить потерю волос после COVID-19
Врачи объяснили, почему коронавирус приводит к выпадению волос
В тюрьме лучше: Саакашвили не согласен на экстрадицию на Украину
В Грузии начали сбор подписей за освобождение экс-президента Саакашвили
Жгли клетки перцем, давили пипеткой: за что дали «Нобеля» по медицине
Эксперт ФМБА рассказал, чем важно присуждение Нобелевской премии за рецепторы
Умер актер Андрей Дубовский
Второго за год: Москва признала северомакедонского дипломата персоной нон грата
МИД РФ назвал ответной мерой высылку дипломата Северной Македонии
Новая ОС — новые ограничения. Стоит ли переходить на Windows 11
Что известно о Windows 11 накануне ее выхода
«Разногласия сняты»: ВОЗ передадут документы для признания «Спутника V»
Мурашко заявил об отсутствии претензий ВОЗ к «Спутнику V»
Из Facebook слили тысячи тайных документов. Автор утечек раскрыла себя
Секреты Facebook вынесла бывшая сотрудница
«Циркон» запустили с атомной подлодки
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Циркон» в Баренцевом море
За кулисами: Райкин может лишиться дела всей жизни из-за иска администратора
Спор вокруг школы Райкина вышел в судебную плоскость
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях