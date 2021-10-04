Арина Аверина рассказала, почему они с сестрой хотели завершить карьеру

Российская художественная гимнастка Арина Аверина после завоевания серебряной медали в индивидуальном многоборье на международном турнире в Москве Olympico Cup-2021 рассказала, почему они с сестрой Диной задумывались о завершении карьеры.

«Были страхи, что дальше будут засуживать. В первую очередь, мы хотели завершить карьеру из-за того, что боялись продолжения такого судейства. Это была одна из главных причин. Но Ирина Александровна нас переубедила. Мы ей очень благодарны за это», — приводит слова гимнастки Sport24.

Для сестер Авериных столичный турнир стал первым стартом после Олимпийских игр — 2020. Дина на в Токио взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина победила на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве.