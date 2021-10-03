«Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

Петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России.

В матче десятого тура первенства страны сине-бело-голубые на домашней арене уступили «Сочи» со счетом 1:2. В составе победителей отличились Матео Касьерра и Сергей Терехов. У хозяев мяч забил Артем Дзюба.

На 42-й минуте красную карточку получил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), который пока не проигрывает в сезоне-2021/2022, является московский «Локомотив». 3 октября «железнодорожники» встречаются с «Ростовом». Начало встречи — в 19.00 мск.

После десяти туров петербургский клуб, набравший 23 очка, лидирует в турнирной таблице первенства. «Сочи» с 18 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Сочи» примет «Ростов», а «Зенит» на выезде встретится с тульским «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые впервые в своей истории проиграли «Сочи» в матче чемпионата России.