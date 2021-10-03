Широков: «Краснодару» надо меньше ныть, у нас только с двумя командами скандалы в лиге

Бывший футболист сборной России Роман Широков, комментируя эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА в матче десятого тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (0:0), заявил, что «быкам» надо «меньше ныть». Слова Широкова передает «Спорт-Экспресс».

«Непонятный эпизод. С одного повтора кажется, что рука была, с другого, что нет. Против «Краснодара» ничего нет. Меньше ныть надо, тогда и казаться ничего не будет. У нас только с двумя командами скандалы в последнее время. То «Спартак» ноет, что их убивают, то «Краснодар». Больше таких команд нет», — сказал Широков.

Напомним, на последних минутах встречи мяч попал в руку защитника армейцев Игорю Дивееву, но судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым при участии отвечавшего за VAR Василия Казарцева решила, что назначать пенальти повода нет. Эта ситуация вызвала негативную реакцию у ряда специалистов, считавших, что должен был быть 11-метровый.

После этого матча у обеих команд стало по 17 очков в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет на четвертой строчке, ЦСКА — на пятой.

Ранее бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об инциденте во время матча ЦСКА — «Краснодар».