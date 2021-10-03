Легенда «Барселоны» заявил, что хотел бы вернуться в каталонский клуб

Экс-хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста, в настоящий момент выступающий за японский «Виссел Кобе», признался, что хотел бы однажды вернуться в каталонский клуб.

«Да, я хотел бы я вернуться на «Камп Ноу», так как в этом клубе я провел больше лет, чем где-либо еще. Неизвестно, что случится в будущем, в какой роли я могу вернуться, и кто будет у руля команды. Есть множество факторов, чтобы делать прогнозы. Однако если вы спрашиваете, хочу ли я вернуться, то да», — приводит слова футболиста «Би-би-си».

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год, сыграл более 650 матчей, стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выиграл Кубок Испании. 37-летний футболист шесть раз попадал в команду года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес объяснил свой жест после забитого гола в ворота «Барселоны» в восьмом туре Ла Лиги.