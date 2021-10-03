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Тренер «Реала» не может уснуть после поражения от «Шерифа»

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Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку поражению от тираспольского «Шерифа» (1:2) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Оценка игры была простой и понятной. Я четко объяснил это футболистам. Мы поплатились из-за нескольких мелких ошибок. Это повлияло на меня физически: я не могу уснуть и все время думаю о том, что произошло в той игре. Так всегда бывает, когда не побеждаешь — не можешь уснуть», — цитирует специалиста пресс-служба «сливочных».

Напомним, на 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе «Шерифа» две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, миланский «Интер» и донецкий «Шахтер» набрали по одному баллу.

Ранее бывший вратарь сборной Молдавии по футболу Илие Чебану рассказал, за счет чего «Шериф» обыграл «Реал».

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Футбол. Лига чемпионов
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