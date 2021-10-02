Джигурда вызвал на бой Иосифа Пригожина

Российский актер Никита Джигурда опубликовал в своем Instagram обращение к музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, в котором изъявил желание выйти с ним в ринг.

«Руки прочь от Сереги Шнурова! Я вызываю на поединок Иосифа Пригожина!

Иосиф Пригожин! Ты хреновый продюсер, ибо не смог раскрутить замечательную певицу Валерию (рожденную как крутая певица Александром Шульгиным) на мировой уровень!

Вызываю тебя на боксерский ринг за твою ***** [фигню, — прим. «Газеты.Ru»]! Не примешь вызов — значит, ты — ссыкло!» — написал артист.

Напомним, ранее Джигурда бросил вызов известному адвокату Сергею Жорину.

Джигурда — народный артист Чеченской Республики (2008), заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР (1987).

Ранее Никита Джигурда назвал условие, при котором выйдет в ринг против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.