Черчесов ответил на вопрос о клубе, в котором он мечтает работать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, есть ли клуб, в котором он мечтает работать.

«Наивно мечтать в моем возрасте. Билета в Барселону у меня нет, завтра я лечу в Москву. Если серьезно, то мы смотрим футбол, в один год одна команда что-то новое показывает, на следующий сезон — другая. Самое главное — не упускать то, что появляется, добавлять что-то самим», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Также специалист возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», грозненский «Ахмат», варшавскую «Легию».

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов поделился мнением о взаимоотношениях между нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным и нападающим Артемом Дзюбой.