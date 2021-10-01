Тарханов — о «Спартаке»: когда он проигрывает, его все гнобят, выиграет — возносят

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о победе московского «Спартака» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«Спартаку очень помогло удаление футболиста «Наполи». «Наполи» отошел в оборону, а «Спартак» наоборот начал перемещаться больше в атаку. Было большое преимущество.

Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда «Спартак» проигрывает — команду все гнобят, как только выиграет — возносят. К этой победе нужно отнестись спокойнее. Победа над «Наполи» еще не говорит о том, что «Спартак» восстановился, а тренер хорошо сработал. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано», — приводит слова специалиста Sport24.

Благодаря этому успеху «Спартак» с тремя очками вышел на чистое второе место в группе С. Возглавляет квартет с шестью баллами «Легия», а «Наполи» и «Лестер» делят третье и четвертое места, набрав по одному очку.

Лига Европы.

Группа C. 2-й тур.

«Наполи» — «Спартак» — 2:3.

Голы: 1:0 — Элмас (1), 1:1 — Промес (55), 1:2 — Игнатов (80), 1:3 — Промес (90), 2:3 — Осимхен (90+4).

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