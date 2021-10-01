Далалоян считает несправедливым вручение Авериной BMW X5 за серебро Игр

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян поделился мнением о том, что Дина Аверина, завоевавшая серебро в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио, получила BMW X5 как олимпийские чемпионы, а Арина Аверина, ставшая четвертой, — BMW X3 как призеры Игр.

«Моя первая реакция — легкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Играх по каким-то причинам — из-за спорного судейства, невезения или травм — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — приводит слова спортсмена «СЭ».

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье, набрав в сумме четырех видов 107,650 балла. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам (107,800), которая в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

После соревнований Дина и многие российские специалисты выразили несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова назвала судейство позором и заявила, что на Играх-2020 у международной федерации художественной гимнастики было прямое задание прервать гегемонию России.

Ранее призер Игр-2020 Анна Сень призналась, что не знает, что делать с подаренными автомобилями.