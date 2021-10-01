Россия обошла Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА

После очередного дня еврокубков Россия обошла Шотландию в таблице коэффициентов Союза европейский футбольных ассоциация (УЕФА).

На данный момент Россия занимает девятое место.

В матче Лиги чемпионов петербургский «Зенит» обыграл шведский «Мальме» со счетом 4:0. Московский «Спартак» победил на выезде итальянский «Наполи» (3:2), а столичный «Локомотив» уступил римском «Лацио» (0:2).

У России теперь 31,682 балла в таблице. Шотландия имеет в своем активе 31,300 балла. На восьмой строчке располагается Австрия, имея в активе 32,850 балла.

Лидирует в таблице коэффициентов УЕФА Англия (90,926), на второй строчке располагается Испания (82,570), замыкает тройку сильнейших Италия (66.188).

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на победу «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».

«Чудо произошло. За счет красной карточки оно и произошло. Пока игрока «Наполи» не удалили, все было плохо. Редкий случай, когда в Европе арбитр нас не убивал, а наоборот — помогал», — сказал Червиченко.