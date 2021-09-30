Фьюри дал совет Джошуа на реванш с Усиком

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением о реванше между британским боксером Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Что бы я посоветовал Джошуа в реванше? Это бокс, если ты можешь победить, то победишь. Все просто, это не ядерная физика. Главный совет: отдать все силы, чтобы к себе не было никаких вопросов. Пусть Джошуа просто остается собой. Упрется ногами в ринг и будет бить изо всех сил.

Не хочу сейчас критиковать Джошуа, не люблю бить лежачих. Сейчас он, скорее всего, морально раздавлен», — приводит слова боксера «Би-би-си».

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) после победы над британцем Энтони Джошуа.

Поединок прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Ранее спарринг-партнер британского боксера Энтони Джошуа Вартан Арутюнян рассказал об атмосфере, которая царила на стадионе после поражения британца от украинца Александра Усика.