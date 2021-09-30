Губерниев назвал голкипера «Спартака» Максименко посредственным вратарем

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о неудачном начале матча московского «Спартака» и «Наполи» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Красно-белые пропустили гол в свои ворота спустя 11 секунд после начала встречи. Счет в игре открыл македонский хавбек Элиф Элмас.

«Давайте будем реалистами, Максименко посредственный вратарь, слабо играющий на выходах», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, что ждет от матча с «Наполи» в Лиге Европы.

Обслуживает встречу словацкая бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком. В роли ассистентов выступят Ян Позор и Бранислав Ганцко. Резервный судья — Петер Кралович.

В первом туре красно-белые уступили на своем поле варшавской «Легии» (0:1), а «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Лестером» (2:2).