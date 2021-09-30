Роналду укрепил свой рекорд в Лиге чемпионов, оторвавшись от Месси

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1), укрепив свой рекорд по победным голам в турнире (41). Об этом сообщает ESPN.

Ближайшим преследователем португальского форварда является нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, в активе которого 38 победных мячей.

Отметим, что во встрече против испанской команды Роналду вырвал победу для манкунианцев на 95-й минуте.

Ранее Роналду побил рекорд экс-вратаря «Реала» и «Порту» Икера Касильяса по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

«Манчестер» занимает третье место в группе F, имея в активе три очка в двух матчах. «Вильярреал» замыкает турнирную таблицу группы, набрав один балл. На первом месте идет «Аталанта» из Бергамо. В активе итальянской команды четыре результативных балла. На второй строчке — швейцарский «Янг Бойз», в активе которых три очка.