Наставник «Интера» Конте сравнил «Шериф» с Золушкой

Наставник итальянского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о предстоящих матчах Лиги чемпионов против тираспольского «Шерифа», передает Sky Sport Italia.

«Для «Интера» будет важно выиграть оба матча с «Шерифом», который оказался Золушкой. «Шериф» спутал всем участникам турнира карты, как это сделал «Шахтер» в прошлом году», — сказал Конте.

28 сентября «Шериф» обыграл в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» со счетом 2:1.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».

Ранее комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, говоря о победе «Шерифа» в матче Лиги чемпионов над мадридским «Реалом», заявил, что молдавской командой можно только восхищаться.