«ПСЖ» впервые в истории обыграл «Манчестер Сити»

Французский «ПСЖ» впервые в своей истории сумел одолеть английский «Манчестер Сити».

«Пари Сен-Жермен» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

До этого дня команды встречались пять раз — трижды «горожане» одерживали победу и два раза встречи завершались ничейным результатом. Также в этом поединке «ПСЖ» прервал 18-матчевая серию клуба из Манчестера без поражений на групповом этапе Лиги чемпионов. В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы уступили на этой стадии турнира в 2018 году – «Лиону» (1:2).

В первом туре «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). «ПСЖ» с четырьмя очками возглавляет группу А, на втором месте идет «Брюгге» (4 балла), следом «горожане» (3), а замыкает таблицу «Лейпциг».