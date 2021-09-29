«Шериф» за два тура ЛЧ одержал больше побед, чем клубы из России за два сезона

Молдавский «Шериф» за два тура лиги чемпионов одержал две победы и возглавил группу, в которой также играют «Реал», «Интер» и «Шахтер».

Таким образом, клуб из Молдавии одержал больше побед в Лиге чемпионов на групповом этапе, чем российские клубы за два сезона. В прошлом сезоне на групповом этапе турнира играли «Зенит» и «Краснодар» — победы смогли добиться только «быки» (1:0 с «Ренном»). В нынешнем сезоне команду на самом престижном европейском турнире представляет только клуб из Санкт-Петербурга, который в первом туре проиграл «Челси».

«Шериф» на выезде на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».