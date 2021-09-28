«ПСЖ» победил «Манчестер Сити» благодаря голу Месси

«Пари Сен-Жермен» одолел на своем поле «Манчестер Сити» (2:0) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 8-й минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды.

Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

В первом туре «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).

«Газета.Ru вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Лига чемпионов. Группа А. 2 тур.

«ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 2:0.

Голы: 1:0 — Гуйе (8), 2:0 — Месси (74).

Ранее тираспольский «Шериф» переиграл мадридский «Реал» в своем первом гостевом матче Лиги чемпионов.