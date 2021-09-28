Бой между дос Аньосом и Махачевым может состояться в намеченный срок

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Рафаэль дос Аньос заявил, что его поединок с Исламом Махачевым может состояться в намеченный срок, передает Sherdog.

«Хожу без костылей, а через десять дней смогу вернуться к спаррингам. Я боец и хочу драться. Я должен выслушать мнение моего тренера, доктора и физиотерапевта. Мы должны все решить в течение недели», — сказал дос Аньос.

Напомним, бой должен состояться в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267.

В профессиональной карьере Махачев, выступающий в легком весе, провел 20 поединков, в которых одержал 19 побед и потерпел одно поражение. В последнем бою он одержал победу удушающим приемом над представителем США Дрю Добером на турнире UFC 259, который прошел в Лас-Вегасе 7 марта 2021.

В настоящее время Махачев занимает 11-ю позицию в рейтинге легковесов организации.

Ранее Махачев отреагировал на снятие бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира UFC 267.