УЕФА отказался от претензий к «Барселоне», «Ювентусу» и «Реалу» по делу Суперлиги

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от претензий к каталонской «Барселоне», туринскому «Ювентусу» и мадридскому «Реалу» по делу Суперлиги, передает журналист Танкерди Палмери в Twitter.

Отмечается, что организация отменила любые санкции в отношении этих команд. Отменены штрафы для девяти команд, которые хотели присоединится к турниру.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

Ранее экс-нападающий сборной Бразилии и владелец испанского «Вальядолида» Роналдо, комментируя идею создания Суперлиги Европы, заявил, что фанаты хотят видеть самые большие матчи, поэтому влиятельные люди должны прийти к общему решению в этом вопросе.